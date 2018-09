Incidente questa mattina in viale Signorelli ad Arezzo intorno alle 11. Un uomo di 80 anni di Arezzo ha accusato un malore mentre si trovava in auto ed è andato a sbattere contro un’altra vettura. L’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. Sul posto automedica, ambulanza e polizia municipale.