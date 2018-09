Incidente stradale alle 7 di stamani tra Cesa e Lucignano, sulla strada provinciale della Misericordia. Per cause ancora da accertare, si sono scontrati una jeep e un tir. Due le persone ferite: un 28enne di Marciano della Chiana e un 25enne di Castiglion Fibocchi. Entrambi sono stati portati all’ospedale Santa Margherita della Fratta in codice giallo per vari traumi.

(in aggiornamento)