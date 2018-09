Scontro in via Calamandrei. Interviene Pegaso, lunghe code

Un doppio incidente si è verificato oggi nel tardo pomeriggio, tra le 17,10 e le 17,40, in via Calamandrei ad Arezzo.

Il 118 aretino, intervenuto sul posto, ha allertato anche l’elisoccorso Pegaso per via del secondo sinistro, quello dalle conseguenze più gravi.

Il primo incidente è avvenuto con un furgone che ha urtato un ciclista, un 38enne di Arezzo, che è stato immediatamente soccorso in ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo per trauma cranico non commotivo in codice giallo.

Il secondo scontro si è verificato tra un’auto che era incolonnata a seguito del primo incidente e uno scooter. La persona in sella, un 51enne di Ponticino, è stato portato con Pegaso al policlinico Le Scotte di Siena per trauma cranico commotivo, sempre in codice giallo.