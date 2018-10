Uno scontro tra due auto si è verificato a Levane, in via Valiani. Nell’incidente è rimasta ferita una ragazza di 31 anni residente a Reggello. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento del ferito all’ospedale valdarnese della Gruccia in codice giallo per trauma toracico e addominale.

Sul posto oltre all’ambulanza ci sono i carabinieri.

L’incidente è avvenuto alle 12:40.