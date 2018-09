Due auto si sono scontrate nella strada provinciale 28 tra Foiano della Chiana e Cortona all’altezza del Lago di Venere. L’incidente è avvenuto alle 13:20. Due le persone che sono rimaste ferite. Si tratta di un 52enne di Marciano della Chiana che è stato trasportato con il Pegaso in codice giallo a Siena per un trauma toracico, addominale e alla spalla, e di un 21enne di Sinalunga che è stato portato in codice verde alla Fratta.

Sul posto impegnate un’automedica e un’ambulanza.