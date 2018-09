Scontro auto scooter, ferito 16enne

Un sedicenne è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi a Tegoleto in uno scontro auto scooter. Il ragazzino stava transitando nella zona 4 vie, alle 14,45 circa, quando è avvenuto l’impatto con un’auto.

Il 16enne ha riportato la frattura esposta di femore, tibia e perone. Soccorso dai sanitari del 118, arrivati sul posto con automedica e ambulanza, è stato portato pronto soccorso di Arezzo in codice rosso per la dinamica dell’evento.