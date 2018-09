Scontro auto moto questa mattina in località Santa Fiora a Sansepolcro. Erano le 10,40 quando, per motivi ancora da accertare i due mezzi sono entrati in collisione. Nell’impatto il motociclista, un 25enne di Sansepolcro è rimasto ferito. Il giovane ha riportato un trauma alla testa e altri traumi a spalle e arti. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con ambulanza e auto medica, ed è stato portato all’ospedale di Arezzo in codice giallo.