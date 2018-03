Una donna di 85 anni è rimasta ferita in un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17:30 a Marciano della Chiana. La donna di 85 anni del posto è stata portata a Siena in codice rosso per politrauma con ambulanza infermierizzata. La donna è rimasta cosciente. Sul […]

Redazione Arezzo Notizie