Scomparso da Rigutino, proseguono le ricerche

Dal 26 maggio non si hanno più sue notizie, sono giorni di grande preoccupazione quelli di una famiglia di Rigutino. Un giovane di 26 anni, Luca Moretti, è infatti scomparso. Mentre gli amici lanciano appelli sui social, le forze dell’ordine stanno svolgendo accurate ricerche.

Moretti è maggiorenne, il suo allontanamento si configura come volontario. Preciso e puntuale sul lavoro, tanti amici, ma nessuna frequentazione speciale con qualche ragazza: la sua sarebbe una vita tranquilla.

Le ricerche, fino ai giorni scorsi concentrate in quello spicchio di Arezzo tra il capoluogo e la Valdichiana (presa come riferimento per l’ultima cella agganciata dal suo smartphone), adesso si sono allargate anche ad Arezzo centro, anche se da subito la segnalazione è stata diramata dalle forze dell’ordine in tutta Italia.

Ancora però nessun riscontro sembra essere arrivato. E le ricerche continuano.