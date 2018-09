Ancora un incidente nelle strade dell’Aretino. Uno scontro tra due auto si è verificato alle 11 circa di questa mattina a Moncioni di Montevarchi.

I due mezzi sono andati in collisione frontalmente. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Un 80enne è stato portato in codice giallo alla Gruccia per trauma al rachide.

Sul posto sono state inviate ambulanza e auto medica. I sanitari del 118 avevano inizialmente attivato il Pegaso, poi l’allarme è rientrato.

Notizia in aggiornamento