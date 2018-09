Schianto all’alba sulla 71 a Corsalone: feriti 4 ventenni

Schianto a Corsalone sulla 71, poco dopo le 5.30, tra tre auto, una è finita cappottata. Quattro feriti. Sul posto due ambulanze, una infermierizzata, l’automedica, carabinieri e vigili del fuoco.

Il 118 ha soccorso tutti i feriti in codice giallo. Un 21enne di Poppi (trauma al rachide), un 20enne di Poppi (anche per lui trauma al rachide), un 25enne di Pratovecchio (terzo trauma al rachide) sono stati portati al pronto soccorso di Bibbiena. Un 22enne di Poppi è stato trasferito ad Arezzo per trauma cranico e toracico.