Incidente ad Albergo, nel comune di Civitella in Valdichiana.

Si è verificato oggi pomeriggio alle 16,30 un tamponamento ad alta velocità. Due le persone rimaste coinvolte e ferite: C.I. di 57 anni di Civitella in Valdichiana e M.B. 71 anni di Monte San Savino.

Si è alzato in volo anche Pegaso. Tuttavia i sanitari del 118 dopo aver valutato sul posto le persone hanno deciso per il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo.