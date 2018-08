Sangue lungo le strade dell’Aretino: sette morti in due mesi e oltre 70 incidenti

Sette vittime in due mesi e più di un incidente stradale al giorno.

Donne, giovani studentesse, anziani, stimati professionisti e ragazzi in scooter.

Giugno, luglio e i primissimi giorni di agosto sono stati per il territorio aretino l’avvio di una triste estate per quello che concerne le vittime della strada. Una strada che si tinge sempre più di sangue e che troppo spesso diventa lo scenario di morti tragiche e perdite premature.

L’ultima è quella avvenuta in A1 ieri mattina: ha perso la vita l’86enne Emilio Bracco, romano. Il 1° agosto sul raccordo Arezzo-Battifolle era deceduta una donna, Roberta Basagni, che stava rientrando a casa a bordo della propria vettura. Ma cento metri prima di raggiungere il portone del proprio appartamento si è schiantata frontalmente con un’altra auto.

“Ogni anno – spiega Giovanni Iannelli, direttore del pronto soccorso di Arezzo – in questo periodo si registra una vera e propria impennata di quelli che sono gli interventi dovuti a traumi per incidenti stradali e scontri avvenuti sulla strada. Il 5 per cento dei pazienti di cui ci occupiamo durante l’arco di una giornata è stato coinvolto in un incidente stradale. Se poi andiamo a considerare soltanto i codici maggiori (giallo e rosso), la percentuale sale fino al 7/8 per cento”.

Distrazione, consumo di sostanze stupefacenti, alcolici e, non ultimo, condizioni del manto stradale, sono le principali cause che si celano dietro a sinistri ed incidenti.

Dal 1° giugno al 1° agosto 2018 lungo le strade aretine si sono verificati 71 scontri tra veicoli e sinistri stradali in generale. Più di uno al giorno.

Le persone che invece hanno perso la vita in questi episodi, nello stesso lasso di tempo, sono sei. Troppe. E a queste si aggiunge la settima vittima di ieri.

Gli incidenti mortali nell’Aretino (1 giugno – 5 agosto)

11 giugno 2018 – Incidente a Santa Mama, muore anziana. Altre due persone ferite

27 giugno 2018 – Si schianta contro un camion: motociclista perde la vita lungo le strade di Anghiari

21 luglio 2018 – Scontro tra due moto allo Spino, morto un 61enne avvolto dalle fiamme. L’altro grave a Firenze

23 luglio 2018 – Tragedia della strada: schianto nella notte in Valtiberina, muore ventenne

29 luglio 2018 – Tragedia della strada a Foiano, 18enne muore cadendo dal motorino

1 agosto 2018 – Schianto tra tre auto nel raccordo, morta una donna. Altri due feriti soccorsi

5 agosto 2018 – Dramma in A1: auto sbanda, muore il suocero del conducente

+++AGGIORNAMENTO+++

Alle 15,30 di questo pomeriggio, lungo il tratto autostradale tra Monte San Savino e Valdichiana, un’automobile è stata avvolta dalle fiamme. Due le persone decedute.