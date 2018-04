Rubata parte del cancello del convento delle Carmelitane: appello su Facebook per ritrovarlo

Un furto unico nel suo genere. Ad esse trafugata nei giorni scorsi, durante le festività pasquali, sarebbe stata parte di un cancello: quello d’ingresso al convento delle Carmelitane Scalze di Clausura.

Il convento si trova in via dei Redi, nei pressi di Villa Severi. Mentre la caccia al ladro è aperta, alcuni cittadini hanno condiviso la foto su Facebook con l’intento di aiutare le suore a ritrovare il pregiato fregio.

“Presso il Convento delle Carmelitane Scalze di clausura in via Dei Redi – si legge sul gruppo Sei di Arezzo se… -, zona Villa Severi, è stato RUBATO, la parte orizzontale del cancello. Quella che contiene stemma, corona, riccioli, etc. Insomma sfilata e portata via. Aiutiamo per favore le Sorelle a ritrovare questa bellissima opera che fa comunque parte della storia della nostra città”.