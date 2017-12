Rubano denaro, gioielli e scartano anche i regali: colpo in piazza Risorgimento. A Subbiano raid serale, trafugate bottiglie di vino

La chiamata alle forze dell’ordine è arrivata alle 20,30 circa dello scorso giovedì sera. In quell’orario, una commerciante del centro storico, è rientrata in casa dopo una lunga giornata di lavoro ed ha trovato il proprio appartamento completamente devastato dal passaggio dei ladri.

Ennesimo furto all’interno di un’abitazione del centro di Arezzo. Questa volta ad essere stata presa di mira è una delle abitazioni di un condominio di piazza Risorgimento.

Secondo quanto ricostruito dalla donna, e così come riportato dal Corriere di Arezzo, i ladri devono essersi introdotti all’interno dell’appartamento durante il pomeriggio. Prima hanno forzato il portone d’ingresso principale e poi sono riusciti ad entrare nelle scale. Da qui hanno scelto l’abitazione e, dopo aver scassinato la serratura, i malviventi sono entrati in azione.

All’interno hanno trovato gioielli e denaro. Oltre a questo sono stati presi di mira anche i regali di Natale che sono stati scartati con cura per verificarne il valore. Sparito anche lo stipendio della commerciante che ancora non era stato versato in banca.

Da quantificare il bottino anche se, approssimativamente tra refurtiva e danni, la cifra ammonta a qualche migliaio di euro.

Sulla vicenda stanno indagano gli agenti della polizia.

Ma non è stato l’unico colpo messo a segno negli ultimi giorni. Nella sera di domenica scorsa un’abitazione di Subbiano è stata visitata da altrettanti malviventi che hanno fatto incetta di denaro (120 euro), monili d’oro e bottiglie di vino.

L’abitazione, situata al secondo piano di una palazzina, è stata raggiunta dai ladri grazie all’aiuto delle grondaie esterne. Una volta arrivati alle soglie delle finestre hanno infatti spaccato i vetri e si sono introdotti all’interno della casa.