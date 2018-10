Rubano abiti e scappano, la negoziante li insegue e li fa arrestare

Mettono a segno un colpo nel negozio Timberland di Arezzo, ma non hanno messo in conto la tenacia della proprietaria che è scesa in strada per inseguirli e si è subito rivolta alle le forze dell’ordine. E così i ladri, poco dopo, sono stati rintracciati dalla Volante della Polizia e arrestati.

Il movimentato episodio è avvenuto in corso Italia questa mattina. La donna si è imbattuta nei pressi del negozio in una volante. Gli agenti hanno subito iniziato a cercare i malviventi e li hanno rintracciati in via Pietro Aretino. Si tratta di due trenenni di origine venezuelana.

I due sono stati arrestati in flagranza di reato: avevano con sé altra merce rubata in un negozio di sport che si affaccia nella rotonda di Guido Monaco.