Dopo essersi impossessato delle chiavi di casa e dell’auto della donna, ha preso la carta di circolazione dell’auto, risalendo così all’indirizzo di casa e portando via un assegno bancario in bianco. L’uomo, dopo aver compilato l’assegno per la somma di 1.425 euro, ha falsificato la firma della vittima, riscuotendolo a proprio nome. Poi il colpo in farmacia da 1.500 euro

Redazione Arezzo Notizie