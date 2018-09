Entra in negozio e ruba borsa e cellulare a due dipendenti: scoperto e arrestato

I carabinieri della stazione di Castelfranco di Sopra hanno arrestato un 37enne di origine romene, senza fissa dimora, pregiudicato, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, nonché deferito in stato di libertà per furto di borsa e cellulare ai danni di due donne.

I militari, impegnati nel rilevamento di un sinistro stradale, sono stati inviati dalla centrale operativa in un negozio di una nota catena di prodotti per la casa di San Giovanni Valdarno, dove era stato individuato uno straniero che aveva rubato degli oggetti.

Sul posto i carabinieri hanno bloccato un soggetto originario della Romania: l’uomo, poco prima, si era introdotto nel magazzino del negozio ed aveva preso le borse ed i telefoni cellulari delle due dipendenti. Queste, accortesi della presenza dell’intruso, avevano messo in fuga l’uomo che poco dopo era però tornato, dando quindi il tempo ai carabinieri di raggiungere il negozio e di rinvenire e restituire le due borse alle dipendenti, mentre non venivano ritrovati i telefoni cellulari, probabilmente spenti e nascosti dopo la prima intrusione.

A carico dell’uomo, in un primo momento, emergeva una condanna a mesi 4 di reclusione emessa dal Tribunale di Arezzo nel marzo 2018, per furto in esercizio commerciale, risalente a qualche anno fa. Ulteriori e più approfonditi accertamenti evidenziavano un secondo ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso sempre dal Tribunale di Arezzo nel 2015, dovendo egli scontare la pena di anni uno di reclusione sempre per furto in esercizi commerciali risalenti al 2009.

L’uomo, concluse le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Arezzo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.