Rottweiler aggredisce due bimbi, salvati dai genitori

Un cane di grossa taglia, probabilmente un rottweiler, ha aggredito una famiglia ospite di un agriturismo nel Cortonese. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri in località Le Chianacce. La famiglia era appena scesa dall’auto, si trovava nel piazzale della struttura quando è stata avvicinata dal cane nero, del peso di 40/50 chili. L’animale ha aggredito prima un bambino di 7 anni, poi la sorellina di 5. E’ stato necessario il provvidenziale intervento dei genitori per evitare il peggio. La famiglia ha trovato riparo in auto, poi il cane si è allontanato. Non si tratta di un animale della struttura ricettiva ed ora è disperso. I bimbi sono stati poi portati al pronto soccorso dove sono stati medicati per morsi alla gamba e alla spalla.