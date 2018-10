Reati denunciati in aumento, ma Arezzo resta tra le province migliori per indice di criminalità

Reati denunciati in aumento del 4% tra l’anno 2017 e il 2016 ad Arezzo, anche se la provincia rappresenta una delle migliori realtà di Toscana per quanto riguarda il rapporto tra crimini che i cittadini denunciano e il totale della popolazione. Il territorio aretino è 73esimo in Italia, quindi si trova nella metà bassa della classifica (sono 106 le province prese in considerazione).

Mattia Cialini