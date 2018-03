Raid dei ladri a Castiglion Fiorentino: trafugati moto, furgone ed e-bike

Raid dei ladri nella zona artigianale di Castiglion Fiorentino. Nel mirino dei malviventi due mezzi esposte all’interno dei locali di una concessionaria e in una officina. Il colpo è avvenuto ieri, nelle primissime ore del mattino. Etano infatti le 4,22 quando è scattato l’allarme della concessionaria che si trova in via Tevere. All’interno della Banchetti Motor i malviventi hanno trafugato una moto ed una e-bike. Il valore complessivo della refurtiva è di poco meno di 15mila euro. I mezzi sono stati caricati in un furgone rubato in precedenza in una officina che si trova poco distante che poi è stato ritrovato nella giornata di ieri nelle campagne di Manciano, vuoto e con la carrozzeria sfregiata.

Della vicenda si stanno occupando i Carabinieri di Castiglion Fiorentino.