Serie di furti dentro ai garage ad Arezzo. L’ultimo è stato segnalato lunedì sera in via Bologna, traversa di via Marco Perennio: i malviventi si sarebbero introdotti all’interno di una rimessa, impossessandosi di due biciclette, di cui una elettrica.

Nel corso del fine settimana delle elezioni, altri garage erano stati presi di mira: erano state colpite abitazioni in via Bernardino da Siena (zona vigili del fuoco) e via Ristoro d’Arezzo (zona Giotto).