Processo Martina Rossi, si torna in aula e si decide sulle intercettazioni

Si riaccendono i riflettori sul caso della morte della studentessa ligure Martina Rossi, avvenuta nel 2011 alle Baleari mentre era in vacanza. Seconda tappa del processo che vede imputati Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, due ragazzi aretini che si trovavano con Martina la notte della tragedia. L’accusa nei loro confronti è di morte in conseguenza di altro reato. Secondo il procuratore di Arezzo Roberto Rossi, la giovane sarebbe deceduta cadendo da una finestra perché cercava di sottrarsi, scavalcando la ringhiera del balcone, a un tentativo di violenza sessuale.

Dopo il primo passaggio si torna in aula: a febbraio gli avvocati della difesa avevano riproposto le eccezioni non accolte dal gup Ponticelli. Sulle quali oggi si deciderà. In particolare, Tiberio Baroni – legale di Albertoni – aveva proposto quella del ne bis in idem: i due giovani sarebbero già stati imputati e processati in Spagna e ci sarebbero ben tre gradi di giudizio sulle loro spalle, pertanto per lo stesso reato non dovrebbero essere di nuovo giudicati. Stefano Buricchi, legale di Luca Vanneschi, aveva chiesto invece che non fossero ammesse agli atti le intercettazioni telefoniche dei due ragazzi e che fossero tolti alcuni testi dell’accusa.

Il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, per contro, aveva chiesto che le eccezioni fossero respinte e che tre testimoni della lunga lista di Baroni ( 77 in tutto) non fossero ascoltati. Tra questi anche l’attore e regista Carlo Verdone che, secondo Baroni, dovrebbe presentarsi in aula perché in una scena di un un personaggio femminile si suicida buttandosi dalla finestra.

Di sicuro nella cornice della giornata di oggi sarà stilato un calendario per il processo.

