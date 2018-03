Presunti abusi tra minori in comunità: interrogatorio dal pm per i due ragazzini indagati

Saranno ascoltati dal pm della Procura per i Minori di Firenze nei prossimi giorni i due minori accusati di tentata violenza sessuale nei confronti di una bambina di 10 anni all’interno di una comunità educativa di Vitiano.

La procura ha fissato due date, il 17 e il 24 aprile. In quei giorni i giovanissimi, assistiti dagli avvocati Riccardo La Ferla e Anna Miele, compariranno di fronte al pm e verrà chiesto loro di ricostruire i due episodi emersi dalla segnalazione e in seguito dalle indagini condotte dalla polizia municipale. Il primo risalirebbe a dicembre, il secondo a poco tempo fa, proprio in questo mese di marzo.

Anche la bambina, che adesso si trova in un’altra struttura, dovrà essere sentita in incidente probatorio. La sua testimonianza, cioè, sarà acquisita con valore di prova.

Intanto proseguono le indagini da parte della Municipale di Arezzo e Castiglion Fiorentino. Gli agenti stanno continuando a raccogliere testimonianze di educatori, medici, assistenti sociali, per capire se ci fossero responsabilità sul fronte della vigilanza.

L’intera vicenda è stata denunciata circa due mesi fa da persone esterne alla struttura. Una segnalazione raccolta dalla polizia municipale di Castiglion Fiorentino ha dato il via a indagini condotte nella massima discrezione dagli agenti. Intercettazioni telefoniche e ambientali hanno permesso alla polizia municipale di raccogliere elementi importanti, che hanno portato al blitz – eseguito in borghese, con tatto e sensibilità – della scorsa settimana. In quell’occasione furono sequestrati dispositivi informatici e smartphone che adesso sono al vaglio degli inquirenti: cercano immagini, foto o video, messaggi. Prove insomma di quanto avvenuto.