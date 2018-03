Presunti abusi tra minori, due giovanissimi indagati. La bambina trasferita in un’altra comunità

Sono due i giovanissimi indagati dalla procura del tribunale dei minori di Firenze per tentata violenza sessuale. Si tratta di un 15enne e un 16enne, italiani, ospiti della comunità San Martino di Vitiano, accusati di aver tentato di abusare di un’altra piccola ospite. Una bimba di 10 anni con disabilità cognitive.

Si fanno più netti i contorni della triste vicenda che ha avuto il suo epilogo nel blitz dei vigili urbani di mercoledì scorso. In borghese, con tatto e tanta sensibilità gli agenti di Arezzo e di Castiglion Fiorentino, guidati dai comandanti Cino Augusto Cecchini e Marcellino Lunghini, hanno incontrato gli ospiti della comunità, hanno parlato con ognuno di loro e svolto una perquisizione. Nei giorni precedenti, durante la prima fase delle indagini, sono state eseguite intercettazioni ambientali e telefoniche. Ma le indagini, coordinate dal procuratore capo della procura dei minori di Firenze Antonio Sangermano, sono ancora in corso. Al vaglio degli inquirenti adesso ci sarebbero tutte le testimonianze raccolte e non sono escluse novità.

Intanto la vicenda è stata segnalata anche alla procura di Arezzo che, in seguito a quanto verrà comunicato dalla procura dei minori di Firenze e all’esito degli accertamenti in corso, valuterà se proseguire le indagini su eventuali responsabilità degli operatori.