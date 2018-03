Presunti abusi in comunità, attesa per le disposizioni del tribunale dei minori. Agnelli: “Plauso ai nostri agenti”

La ragazzina è stata trasferita. Al sicuro da qualsiasi contatto indesiderato.

Ormai già da qualche tempo la bambina di 10 anni, presunta vittima di abusi da parte di due adolescenti, è stata trasferita presso un’altra struttura di accoglienza. Ha lasciato la comunità educativa di Vitiano dove fino a poco tempo fa aveva trovato casa. La stessa dove a quanto pare avrebbe vissuto un incubo.

Una vicenda particolare quella portata all’attenzione dell’opinione pubblica lo scorso fine settimana e per la quale ancora molto deve essere chiarito. I contorni emersi fino ad oggi raccontano una storia terribile di violenza ed emarginazione e sulla quale ci sarà da attendere il parere degli organi competenti per conoscere se, e quali, potranno essere le responsabilità di adulti e non.

Ad oggi le indagini vanno avanti. Il procuratore della Repubblica del tribunale dei minori Francesco Sangermano, dopo una segnalazione arrivata dai vigili urbani, ha aperto un fascicolo. Sarà lui a dover mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e comprendere come, e se, è stato possibile il verificarsi di tanto orrore.

Informata dei fatti anche la procura di Arezzo che però dovrà attendere disposizioni da Firenze prima di stabilire come procedere e nei confronti di chi. Al momento infatti, non sarebbe stato aperto nessun fascicolo a carico dei gestori della struttura i quali potrebbero essere accusati di mancata vigilanza.

Tutto prosegue nel più totale e stretto riserbo. In silenzio.

Soltanto la scorsa settimana gli agenti della polizia municipale di Arezzo e Castiglion Fiorentino, al termine di una lunga e delicatissima attività di indagine che li ha visti impegnati oltre un mese, hanno effettuato un blitz all’interno della comunità per tentate di raccogliere indizi utili a comprendere l’effettiva dinamica dei fatti. Un lavoro certosino fatto soprattutto di delicatezza e grande umanità.

L’accusa che pesa sui due adolescenti è pesantissima. Loro si sarebbero resi responsabili di abusi sulla bambina.

Un fatto che dovrà essere riscontrato e provato dalle autorità competenti.

Nel frattempo resta lo sgomento di una comunità intera che però non stenta a riconoscere il valore messo in campo dagli agenti della polizia municipali i quali hanno coordinato tutta l’attività investigativa.

“Voglio pubblicamente – sottolinea il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli – elogiare il personale della polizia municipale dopo la brillante operazione che ha visto impegnati gli uomini del comandante Marcellino Lunghini nelle indagini e nella perquisizione di una comunità di accoglienza della periferia aretina. La nostra è una comunità non molto grande e dunque anche gli agenti della Municipale non contano un numero elevato di uomini a disposizione. Un motivo in più per ricordare la professionalità, la delicatezza e le indubbie capacità messe in campo in questa occasione. Plauso dunque alla polizia municipale per aver contribuito alla riuscita della delicata operazione”.