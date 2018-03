Polstrada di Arezzo a tutto gas per consegnare un farmaco salvavita

Abbandonato dai genitori (padre sconosciuto), Oreste Fernando Nannetti ha vissuto quaranta lunghi anni della sua vita (Roma 1927 – Volterra 1994) da internato in varie strutture e padiglioni. Il Manicomio [...] Vai all'articolo

Ci sono arrivato da un ponte nuovo chiamato della Rinascita e ho costeggiato quello vecchio in buona parte diroccato. Per primo ho incontrato un bar con lo stesso nome del [...] Vai all'articolo

Gli amaranto sono scesi in campo con una formazione insufficiente per via delle molte assenze dovute a infortuni e squadre nazionali. Fuori Varga, Muscat, Della Giovanna, Cenetti, Lulli (subentrato), Benucci (subentrato) [...] Vai all'articolo