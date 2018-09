Doppia stangata a due piloti di moto sul passo dello Spino. Entrambi, secondo il resoconto dei carabinieri forestali, stavano testando il percorso di una gara in programma questo weekend, facendo manovre considerate azzardate e ad eccessiva velocità. Uno di questi, aretino, in auto. L’altro in sella a una due ruote.

Il primo è stato multato di 600 euro e sono 20 i punti decurtati dalla sua patente. Il secondo invece ha ricevuto un verbale di 400 euro, con 15 punti tagliati.