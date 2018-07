Piero Mancini: l’ex presidente torna in aula per bancarotta

Tornano in aula questa mattina gli imputati del processo per bancarotta aperto per quello che riguarda le aziende di proprietà di Piero Mancini.

Oltre a lui ad essere chiamati a rispondere di quanto avvenuto in passato sono la figlia Jessica, Giovanni Cappietti e due dirigenti del gruppo.

Tutti sono accusati di aver distratto dalle casse delle aziende somme per circa 60 milioni di euro. La vicenda è stata portata alla luce con l’arrivo dei commissari straordinari a capo delle realtà imprenditoriali di Mancini. Loro lanciarono l’allarme sulla contabilità intergruppo indicando movimenti anomali tra una società e l’altra.

Nel capo di imputazione vengono contestati 30 milioni usciti dalla Ciet Impianti, altri 15 circa da Mancini Group, tredici dalla Mancini Real Estate e tre dalla Cometi di Sansepolcro.