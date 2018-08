Uno sguardo, un pretesto qualsiasi e scatta la violenza. E’ accaduto ancora una volta in Casentino. Si tratta dell’ultima di una serie di aggressioni perpetrate nel tempo. A lasciare sgomenti il fatto che i protagonisti degli episodi siano due ragazzini – uno da poco maggiorenne e l’altro minorenne, entrambi rumeni – che vivono nella vallata. Giovanissimi ma già con una fama da “picchiatori”.

L’ultimo caso è avvenuto a fine luglio, a Strada in Casentino, durante una sagra paesana. Vittima un coetaneo della zona. I due si sarebbero avvicinati e trovato un pretesto lo avrebbero pestato: una pioggia di calci e pugni. Il ragazzino è finito in pronto soccorso, riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Poi l’inizio di un incubo fatto di paura di incontrarli di nuovo e ansia. Grazie al sostegno dei genitori, il ragazzo ha trovato il coraggio di denunciare l’episodio. A quel punto sono scattate le indagini e i Carabinieri della stazione di Strada in Casentino sono riusciti a risalire all’identità dei due ragazzini. Due nomi e due volti già loro noti, per episodi simili. Per loro è scattata una nuova denuncia, per lesioni personali.