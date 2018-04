Pesce d’aprile amaro: rimettono l’antica Porta Fiorentina (in plastica) a Sansepolcro e vengono denunciati

Una goliardata finita con tre denunce. Un gruppo di persone di Sansepolcro durante la notte tra sabato e la domenica di Pasqua ha realizzato un pesce d’aprile di grande impatto: ha installato una riproduzione di un’antica porta del borgo, Porta Fiorentina, là dove originariamente si trovava. La struttura posticcia, costruita con materiale plexiglass, è una fedele riproduzione del portale abbattuto nell’Ottocento; imponenti le dimensioni: 6,5 metri in altezza per quasi 4 di larghezza.

È stata collocata alle 4 di notte e la mattina successiva, primo aprile, con grande stupore i biturgensi hanno ri-trovato la porta che chiudeva l’accesso del Corso e si sono fatti numerosi selfie con la rediviva struttura.

Ma la realizzazione del pesce d’aprile ha avuto un intoppo: la spazzatrice, durante il suo giro mattutino, non è riuscita a passare dalla porta ed è così scattata la segnalazione alle autorità. Alle 11 la porta in plastica è stata rimossa, con la motivazione che era stato ostruito un passaggio ai mezzi d’emergenza.

I tre responsabili, professionisti che fanno parte del comitato cittadino che ogni anno organizza scherzi per il primo di aprile, sono stati denunciati. Un epilogo amaro per il comitato, che ha incassato la solidarietà di buona parte dei biturgensi. La speranza dei tre denunciati è che l’iter penale nei loro confronti si areni, la via ostruita è Ztl pedonale e le ambulanze, in caso di necessità e urgenza, avrebbero avuto a disposizione altre strade per raggiungere il cuore del centro storico di Sansepolcro.