Perseguita e picchia la fidanzata, arrestato ex presidente del Montevarchi

E’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. A finire in manette un 44enne, molto conosciuto in Valdarno, ex presidente del Montevarchi e oggi imprenditore del settore musicale. L’uomo, residente a Loro Ciuffenna, mercoledì scorso è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Figline Valdarno mentre era al volante della sua auto. Poco prima era stato protagonista di una violenta lite in un appartamento di Figline dove si trovavano la ex fidanzata e un amico. Alla richiesta di sottoporsi all’etilometro, l’uomo avrebbe dato in escandescenze.

La storia tra i due – hanno ricostruito i carabinieri – era iniziata nel gennaio scorso quando si erano conosciuti ad un evento musicale a Pordenone. Sono andati a convivere e presto sono iniziati i problemi, pare causati dalla gelosia e dalla possessività dell’uomo. Fino all’epilogo della scorsa notte, quando la giovane è stata malmenata in strada dal convivente, riportando contusioni ed escoriazioni multiple e una prognosi di 8 giorni.

Arrestato con l’accusa di maltrattamenti al 44enne, che adesso si trova a Sollicciano, è stato contestato anche il reato di atti persecutori.