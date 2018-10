Incidente stradale questa sera alle 20.15 lungo la superstrada E 78 tra Alberoro e Montagnano.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è finita fuori strada.

Trauma alla schiena per il conducente, un 20enne di Monte San Savino. Sul posto ambulanza infermierizzata, carabinieri e vigili del fuoco.

Il conducente del veicolo è stato portato in codice giallo ad Arezzo.