Pedoni investiti in città: due episodi nel pomeriggio. Uno in via Signorelli, l’altro in via Fiorentina

Due incidenti dalla dinamica simile e due pedoni feriti. Entrambi gli episodi sono avvenuti nel pomeriggio in in città.

Il primo è successo ad Arezzo, in via Signorelli. Erano le h 15.30, quando un 45enne aretino è stato travolto. Soccorso dai sanitari del 118 è stato portato in codice giallo al pronto soccorso per un trauma testa.

Alle 17.15 il secondo incidente, nel quale una 58enne di Castiglion Fiorentino è rimasta ferita. Si trovava ad Arezzo, in via Fiorentina, quando è stata investita in via Fiorentina. La donna è riportato un trauma al ginocchio, ed è stata portata codice giallo all’ospedale San Donato. Sul posto sono accorse ambulanza e automedica