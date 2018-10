Un pedone è stato investito nel tardo pomeriggio in via Giuseppe Pietri ad Arezzo. Il passante è stato investito poco dopo le 19:30. Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Il ferito è un uomo di 38 anni straniero che è stato portato in codice verde ad Arezzo per trauma alla schiena

