Pedone investito in zona Meridiana. Mattina di disagi, traffico aretino in tilt

Un altro incidente nella mattinata aretina: un pedone è stato investito in via Caduti di Cefalonia e Corfù, in zona Meridiana. Un sinistro che si somma all’episodio accaduto non lontano, in via Calamandrei poco prima delle 8: entrambi hanno causato grandi disagi alla viabilità cittadina fuori dal centro.

L’investimento

Il pedone, un 36enne di origine straniera, è stato urtato da un mezzo in transito ed è caduto a terra, intorno alle 8,30. E’ stato soccorso dal 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale San Donato. I rilievi e la gestione del traffico sono stati affidati alla polizia municipale di Arezzo.