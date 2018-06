Patente di guida bulgara falsa sequestrata dalla municipale

Una patente rosa, di quelle plastificate, in formato carta di credito che però agli occhi degli agenti ha mostrato qualcosa che non andava. Nel pomeriggio di ieri, in località il Matto, una pattuglia della Polizia Municipale durante un normale controllo ha scoperto e sequestrato una patente di guida bulgara falsa.

Alla verifica dei documenti gli agenti si sono subito accorti che qualcosa non andava e da un esame più attento del documento di guida fornito dal conducente è emerso che la patente mostrata era un falso.

Il conducente del veicolo, un italiano quarantenne nato a Firenze e senza fissa dimora, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per contraffazione e uso di atto falso. A suo carico anche una maxi multa da 5.000 euro e il fermo del veicolo per 3 mesi. Il documento di guida contraffatto è stato sequestrato.