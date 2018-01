Parapiglia dopo il diverbio in via Vittorio Veneto

Un colorito battibecco si è verificato stasera in via Vittorio Veneto, non lontano dal sottopasso.

Due uomini stranieri, a seguito di un diverbio, si sono affrontati: uno dei due ha lanciato un sasso, preso da una fioriera, contro l’altro. Per tutta risposta il rivale ha imbracciato un bastone. E l’uomo che ha scagliato la pietra se l’è data a gambe. Nessun ferito e nessun intervento delle forze dell’ordine nell’immediato. Solo l’incredulità delle persone che hanno assistito alla scena, ripresa anche con i telefonini. L’episodio è stato comunque segnalato alla polizia.