Pappagallo si intrufola nell’autogrill: salvato dagli agenti della Polstrada

Forse è scappato dalla sua gabbietta mentre era in viaggio con i propri padroni. O forse ha fatto una scappatella da qualche abitazione che si trova nei pressi dell’autostrada. Fatto sta che un pappagallino, giallo e dalla cresta impertinente, questa mattina ha movimentato la giornata di dipendenti e visitatori dell’Autogrill Arno Est, sull’A/1.

L’uccellino si è infatti introdotto all’interno del locale. Ad accorgersi della sua presenza sono stati i dipendenti del bar che, senza perdere tempo, hanno contattato il Centro Operativo della Polizia Stradale per evitare che il volatile uscisse rischiando di finire sotto le ruote dei numerosi veicoli in transito.

Sul posto è giunta in pochi minuti una pattuglia della Sottosezione di Battifolle. I poliziotti, esperti investigatori e ottimi operatori nelle attività di contrasto al crimine, questa volta si sono trovati di fronte a un compito decisamente diverso. I due agenti non si sono persi d’animo e hanno iniziato a cercare il pappagallo finché non l’hanno scorto nella parte alta dell’autogrill, dove si era sistemato. Dopo vari tentativi sono riusciti a farlo planare sul pavimento, grazie anche all’aiuto dei dipendenti dell’Autogrill. Tutti insieme poi lo hanno messo in sicurezza, ed è quindi stato trasferito presso la caserma della Polstrada.

Propio a Battifolle i poliziotti hanno scoperto che l’uccellino, con il suo caratteristico ciuffo colorato, era un calopsite, specie assai pacifica e socievole. Dopo averlo fatto bere, il simpatico uccello è stato affidato a personale specializzato.