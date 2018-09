Pacco sospetto in via Madonna del Prato: strada chiusa. Allertati gli artificieri

Strada chiusa, passanti fatti evacuare e attività sprangate.

Attimi di concitazione in via Madonna del Prato dopo polizia e vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti per valutare la reale natura di un piccolo pacchetto lasciato in corrispondenza della galleria che collega la strada a piazzetta Sopra i Ponti.

I poliziotti aretini, dopo aver richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno deciso di allertare anche una squadra di artificieri in quanto il pacchetto potrebbe essere esplosivo.

Le dimensioni sarebbero quelle di un pacchetto di sigarette. Ancora da comprendere come e chi abbia lanciato l’allarme.

In Aggiornamento….