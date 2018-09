Oro e argento nascosto in auto, Guardia di Finanza sequestra 15 chili di metallo

Un semplice controllo ad un veicolo, il ritrovamento due chili d’oro in lamine “di dubbia provenienza” e di oltre 5 mila euro di contanti, e un aretino che è finito nei guai. Si è conclusa così l’indagine che ha portato ad un sequestro record di metalli preziosi eseguito nei giorni scorsi dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Arezzo guidata dal Capitano Federico Vanni.

I finanzieri, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno eseguito un controllo al veicolo di un aretino e durante gli accertamenti hanno trovato e sequestrato un ingente quantitativo di oro puro in lamine, contanti e documentazione di natura extra-contabile.

I militari hanno svolto ulteriori approfondimenti recandosi presso l’abitazione dell’uomo. Qui hanno sequestrato 13chili e 500 grammi di argento (tragrani, lamine e verghe) e oreficeria usata.

“L’uomo è stato quindi denunciato all’A.G. per il reato di ricettazione e per violazione alla normativa sull’oro, di cui alla Legge 17.01.2000 n.7, in quanto il metallo sequestrato, per un valore di circa 100 mila euro, era privo dei prescritti marchi identificativi“, spiega in una nota la Guardia di Finanza.

A guidare questa importante operazione è stato nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Arezzo, Federico Vanni, giunto in Toscana al termine di importanti incarichi in Sicilia.

“L’operazione di servizio si incardina tra quelli disposti a livello centrale dal Comando Generale, in attuazione del Dispositivo Permanente a contrasto dei traffici illeciti, che ha la finalità di individuare i capitali di origine illecita e contrastare ogni forma di condotta in grado di inquinare l’economia legale e di alterare le condizioni di concorrenza”.