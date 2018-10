Oggi l’ultimo saluto ad Alessandro Nanni a Monte San Savino

E’ il giorno dell’addio ad Alessandro Nanni, il 39enne morto in un incidente stradale all’alba di domenica in Casentino, lungo la regionale 71. Arezzo, dove il giovane risiedeva, e quella di Monte San Savino, dove era cresciuto, si stringono attorno ai familiari.

Il funerale è in programma oggi pomeriggio alle 16 a Monte San Savino, il servizio è curato dalla Croce Bianca locale. La celebrazione si svolge all’interno della chiesa di Sant’Agostino, ma sin da ieri, giorno in cui la magistratura ha dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia, numerose persone – congiunti, amici e conoscenti – hanno fatto visita alla camera ardente, allestita nella piccola chiesa di San Giovanni, sempre a Monte San Savino.

L’inchiesta

Il pm Andrea Claudiani ha aperto un fascicolo per individuare eventuali responsabilità. Alla guida dei mezzi che si sono scontrati alle 3,47 di domenica in località Groppino, nei pressi di Corsalone (Chiusi della Verna) c’erano M.V., 21enne di Rassina, che era al volante della Seat Leon su cui viaggiava Nanni, e G.P, 50enne di Poppi alla guida della Audi A6 station wagon che procedeva in senso contrario. Da quanto rilevato dai carabinieri della compagnia di Bibbiena un’invasione di corsia da parte della Seat Leon – che procedeva verso Arezzo – ha portato allo scontro fatale avvenuto in località Groppino, appena fuori l’abitato di Corsalone. Dall’esito dell’alcol test potrebbe derivare la formulazione di un capo di imputazione: in caso infatti di guida in stato di ebbrezza, si passerebbe da omicidio colposo a omicidio stradale.

@MattiaCialini