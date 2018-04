“O mi date i soldi della pensione o vi ammazzo”, 36enne minaccia i genitori: arrestato

Ha minacciato di morte il padre e la madre: se questa mattina non avessero ritirato le loro pensioni e non gli avessero consegnato i soldi li avrebbe uccisi. E i genitori, due sessantenni del Casentino, aggrediti per l’ennesima volta dal figlio si sono rivolti ai Carabinieri che lo hanno arrestato.

E’ stata una Pasquetta drammatica quella di una famiglia casentinese. Liti, urla, minacce e la situazione che è precipitata alle 22 circa, quando padre, madre e un fratello dell’uomo non ce l’hanno più fatta e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Già nelle scorse settimane l’uomo, un 36enne, aveva avanzato pesanti richieste ai familiari concluse con percosse per le quali i genitori sono finiti al pronto soccorso.

Dietro alle insistenti richieste di denaro, ci sarebbe un problema molto serio di tossicodipendenza. Più volte i familiari in questi anni sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche per i maltrattamenti subiti e vivevano ormai in uno stato di terrore. Ieri sera, stremati, hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri che sono subito accorsi sul posto. Hanno dapprima tentato di sedare la lite, ma la situazione non si è rasserenata e i militari sono entrati quindi in azione.

Il 36enne è stato arrestato per maltrattamenti e minacce aggravate e adesso si trova presso la casa circondariale di Arezzo in attesa della convalida dell’arresto.