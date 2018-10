Notti di controlli in centro, tre arresti: fermati due spacciatori nei parchi

Notti di controlli e di arresti in città. Il fine settimana ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, nell’ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto alle attività illecite nel centro città e nei parchi pubblici, hanno proceduto all’arresto di tre persone: due cittadini di origine africana per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e un terzo per evasione.

Durante un apposito servizio effettuato in via Romana, i Carabinieri della Stazione di Arezzo hanno fermato un marocchino, classe 1957, pluripregiudicato, il quale, accortosi della presenza dei militari, ha tentato di disfarsi di un panetto di sostanza stupefacente cercando di eludere i controlli. L’uomo, immediatamente bloccato, è stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish pronto per la vendita.

Nel corso di un ulteriore servizio presso il parco Pertini, sempre i Carabinieri della Stazione di Arezzo hanno controllato un nigeriano di 26 anni, con precedenti per stupefacenti, che alla vista dei militari si è dato ad una repentina fuga prima lungo il viale Giotto e poi in via Crispi. I Carabinieri hanno dato il via ad un inseguimento, bloccandolo nei pressi nell’Anfiteatro Romano. Sottoposto a perquisizione personale, è statp trovato in possesso di circa 8 grammi di eroina suddivisa in dosi pronte allo spaccio.

I due arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Arezzo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il terzo arresto è stato effettuato sabato notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Arezzo, impegnati nei consueti controlli nei confronti di persone sottoposte a misure cautelari.

I militari hanno accertato che un nigeriano di 26 anni, agli arresti domiciliari per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, non era presente presso il proprio domicilio in via Romana. Dopo varie ricerche, il giovane è stato rintracciato e bloccato nelle vie circostanti e quindi condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo in attesa del rito direttissimo, ove dovrà rispondere del reato di evasione.