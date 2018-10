Nigerian connection, oggi l’interrogatorio di garanzia. Tutti accusati solo di spaccio in concorso

L’interrogatorio di garanzia, al quale seguirà la convalida dell’arresto è fissato per questa mattina alle 9 presso la casa circondariale di Arezzo. Sarà il gip Piergiorgio Pointicelli a interrogare gli 8 giovani nigeriani (la donna si trova in carcere a Sollicciano) finiti in manette lunedì mattina in seguito al blitz che in via Romana e in altre zone della città e della proviuncia è stato condotto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Arezzo.

Per tutti e nove i giovani (hanno un’età compresa tra i 21 e i 30 anni) l’ipotesi di reato contestata è una sola: “detenzione di sostenze stupefacenti ai fini di spaccio”. E’ molto probabile che tutti si avvalgano della facoltà di non rispondere ed è altrettanto probabile che venga confermata la custodia cautelare in carcere, vista la posizione di richiedenti asilo di quasi tutti gli arrestati. Uno degli aspetti che il gip sarà tenuto a valutare, infatti, è la possibilità di fuga degli arrestati e in questo caso le probabilità non sarebbero poche.

Le indagini