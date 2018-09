Nascondevano tesoretto dello spaccio sotto al materasso: arrestati due giovani colti in flagrante con dosi di cocaina

Nascondevano sotto al materasso un tesoretto: quasi seimila euro in contanti, probabile provento dello spaccio di stupefacenti.

Sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri, colti in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cortona, un 28enne ed un 26enni di origine albanese residenti in Valdichiana accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo del territorio, a Foiano della Chiana, i Carabinieri hanno notato un’auto che, allo loro vista, ha fatto manovre sospette. Dopo un breve inseguimento la vettura con a bordo i due soggetti albanesi, noti pluripregiudicati per reati specifici e già arrestati dai militari della Valdichiana, è stata fermata. I due giovani mostravano un atteggiamento agitato e nervoso.

I militari hanno quindi dato il via alla perquisizione dell’autovettura trovando, occultato sotto il cambio, un involucro di cellophane con 22 dosi di cocaina, pronte per lo spaccio. Successivamente hanno recuperato anche 570 euro, in banconote di vario taglio.

Durante la successiva perquisizione domiciliare i militari hanno scoperto, nascosti sotto il materasso, ulteriori 5.750 euro, sicuramente provento dell’attività di spaccio della droga.

Gli arrestati, concluse formalità di rito, sono stati tradotti presso Casa Circondariale di Arezzo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.