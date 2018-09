Aveva una casa e una famiglia che adesso è distrutta dal dolore l’uomo trovato ieri mattina senza vita sulla scala anti incendio di un’ala dell’ex caserma Cadorna. Aveva 48 anni, M.F. Le sue iniziali.

Una morte la sua avvolta nel mistero, che ha lasciato sconvolta un’intera comunità, quella di Citerna, piccolo comune umbro alle porte della Toscana dal quale proveniva. Senza moglie né figli, il 48enne era una persona sopra le righe, a suo modo fragile. Amato e seguito dalla famiglia, conduceva una vita indipendente, tanto da non aver mai voluto neppure un telefono cellulare, ma non facile.

Il 48enne era arrivato ad Arezzo nella giornata di lunedì. Nella notte tra lunedì e martedì le telecamere puntate sulla piazza lo hanno visto attraversare l’ampio spiazzo di fronte alla scala anti incendio sulla quale poi è salito. Era solo, nessuno lo accompagnava. Cosa sia accaduto poi su quella scala è solo ipotizzabile: stando a quanto ricostruito dalla polizia locale e da quanto emerso dall’attività dei sanitari accorsi sul posto, non è stata trovata alcuna traccia di stupefacenti, molto probabilmente l’uomo è stato colpito da un malore ed è deceduto poche ore dopo.

La tragedia

E’ stato trovato ieri mattina alle 8 sul pianerottolo al primo piano della scala. Giaceva steso su un fianco, aveva abiti puliti e aveva riposto le scarpe in un angolo. La sua presenza è stata subito notata da alcuni docenti che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Ma ogni tentativo di strapparlo alla morte, prima da parte degli agenti della Polizia Locale poi da parte dei sanitari del 118, è stato vano. Non aveva documenti con sé e per gli agenti non è stato facile risalire alla sua identità: è stato necessario l’intervento della Polizia Scientifica che ha rilevato le impronte digitali e le ha confrontate con il database.

Nel pomeriggio un fratello dell’uomo, che risiede in Valtiberina, ha raggiunto Arezzo per l’identificazione. Adesso gli inquirenti cercheranno di ricostruire insieme ai familiari le ultime ore dell’uomo, tenendo presente le abitudini e le attività che svolgeva. Ma forse solo un’autopsia – che potrà disporre la pm che ha aperto un fascicolo sul decesso – potrà chiarire cosa è accaduto e cosa ha causato il probabile malore.

Il cordoglio del sindaco Alessandro Ghinelli