E' morta Lucia Bazzocchi, signora del vino di qualità. Sua l'etichetta cult Galatrona

E' scomparsa a Roma Lucia Bazzocchi, anima della tenuta Petrolo (comune di Bucine) di cui per anni ha tenuto le redini insieme al figlio, Luca Sanjust di Teulada, che è anche il presidente del consorzio della Doc Valdarno di Sopra e del consorzio dei consorzi del vino toscano Avito (Associazione dei vini toscani dop e igp).

Il ricordo dell'azienda

Lucia è stata pioniera del vino di qualità: Petrolo è la tenuta del Galatrona, merlot in purezza pluripremiato, una delle etichette di maggior prestigio internazionale della provincia di Arezzo. Lucia viene così ricordata dall'azienda in una nota:

Donna di grande personalità e forza, è rimasta alla guida di Petrolo, storica azienda vitivinicola adagiata sulle ultime propaggini nel versante Sud-Est dei monti del Chianti e insieme al figlio Luca ha continuato a portare avanti l’azienda con passione, amore e dedizione fino al termine dei suoi giorni.

L'azienda Petrolo

Petrolo, azienda vitivinicola di Bucine e agriturismo, è guidata oggi da Luca Sanjust, terza generazione della famiglia Bazzocchi-Sanjust. Oltre ai vini, Petrolo produce olio extra vergine di oliva biologico. La tenuta si estende su 272 ettari, i vini di punta sono: il Torrione, in prevalenza Sangiovese, il cru Galatrona, merlot in purezza e icona dell’azienda, il Campo Lusso, cabernet sauvignon in purezza, e i Bòggina: due rossi (di cui uno in anfora) da sangiovese e un bianco da trebbiano.