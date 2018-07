Morta a 20 anni, procura di Perugia apre un’inchiesta per omicidio colposo

Un’inchiesta della procura di Perugia per chiarire cosa è accaduto sabato sera lungo la sp 100, dove in seguito ad un incidente stradale ha perso la vita la 19enne biturgense Eleonora Polenzani. Il fascicolo è stato aperto dal pm Massimo Casucci: una sorta di prassi quando avvengono tragedie di questo tipo, soprattutto da quando è entrata in vigore la normativa che prevede il reato di omicidio stradale. In questo caso, il reato ipotizzato, secondo quanto riportato dalla testata Umbria 24, sarebbe “omicidio colposo” contro ignoti.

L’apertura di un’inchiesta permetterà agli inquirenti di svolgere una serie di accertamenti, a partire da quelli tecnici sulla strada. La sp 100 è considerata una strada killer: ma in quali condizioni era nella notte dell’incidente? Può essere davvero una concausa dell’incidente? La provinciale sarebbe stata riasfaltata pochi mesi fa, ma non è chiaro quali fossero le sue condizioni la settimana scorsa. Di sicuro non era illuminata: sono pochi infatti i lampioni presenti in quel tratto.

Nel frattempo ieri mattina alcuni tecnici della provincia di Perugia hanno svolto un sopralluogo, in vista della programmazione di interventi urgenti.

Sempre ieri la dottoressa Anna Maria Verdelli ha eseguito l’accertamento autoptico.

L’ULTIMO SALUTO

Da questa mattina è stata allestita la camera ardente. In tanti si sono recati all’obitorio di Città di Castello per dare un ultimo commosso saluto alla giovane.

I funerali, come anticipato, si terranno domani pomeriggio, alle 15,30 nella cattedrale di Sansepolcro.