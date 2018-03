Morì nel cantiere di Arezzo Fiere schiacciato da un pilone: tutti condannati a 1 anno e 4 mesi

Fu schiacciato da un pilone mentre lavorava nel cantiere per la costruzione di Arezzo Fiere. Era il 30 luglio 2009 e Vincenzo Spiniello, operaio 59enne originario di Caserta, morì cercando un po’ di ombra. Per quel decesso oggi sono state condannate per omicidio colposo 8 persone. La pena per tutti è di 1 anno e 4 mesi per omicidio colposo. Due di loro, difesi dagli avvocati Piero Melani Graverini e Mauro Petruccioli, sono aretini: l’ingegnere che dirigeva i lavori e il coordinatore per la sicurezza del cantiere.

Una piccola stangata quella contemplata nella sentenza pronunciata dal giudice Fabio Lombardo: lo stesso pm, Luigi Niccacci, aveva chiesto pene dai 6 mesi a un anno e quelle minori erano proprio richieste per i due imputati aretini. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni, mentre i legali già annunciano il ricorso in Appello.

La tragedia